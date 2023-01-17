Чегодаево
Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
591Троицкое (Чегодаево), село.при р. Ике и рч. Карамалке.408059131137Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельниц водяных 3. Базары по средам. Печение хлеба.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
273. Чегодаево (Троицкое), село бывшее владельческое, при реке Ике и речке Карамалке, дворов 13, жителей 125, церковь православная, школа, базар по средам
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Чегодаево, с. на реке Ик, на торг. дор., церковь (постр. в 1836 г.), больница, бак. лавка, хл.-зап. магазин, базар, кузница4020259793Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
525165Чегодаеводеревня53°47'00"53°59'00"N-39-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бижбулякский муниципальный район, Сельское поселение Сухореченский сельсовет
80612443136д Чегодаеводеревня