деревня Чегодаево, деревня Чегодаево, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Чегодаево

Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
591Троицкое (Чегодаево), село.при р. Ике и рч. Карамалке.408059131137Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельниц водяных 3. Базары по средам. Печение хлеба.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Васильевская волость
273. Чегодаево (Троицкое), село бывшее владельческое, при реке Ике и речке Карамалке, дворов 13, жителей 125, церковь православная, школа, базар по средам

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Васильевская волость
20Чегодаево, с. на реке Ик, на торг. дор., церковь (постр. в 1836 г.), больница, бак. лавка, хл.-зап. магазин, базар, кузница4020259793Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бижбулякский район
525165Чегодаеводеревня53°47'00"53°59'00"N-39-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бижбулякский муниципальный район, Сельское поселение Сухореченский сельсовет
80612443136д Чегодаеводеревня
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