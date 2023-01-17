село Абубакирово, село Абубакирово, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Абубакирово

Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
773Абубакирова, д. башк.при рч. Атъиньганге.10757289188
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 3-я волость
597. Абубакирова (Касанова), деревня бывшая государственная, при речке Губерле, дворов 24, жителей 160, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район
666785Абубакировосело51°52'00"57°58'00"M-40-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Хайбуллинский муниципальный район, Сельское поселение Федоровский сельсовет
80655450106с Абубакировосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close