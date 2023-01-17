Абубакирово
Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
773Абубакирова, д. башк.при рч. Атъиньганге.10757289188Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
597. Абубакирова (Касанова), деревня бывшая государственная, при речке Губерле, дворов 24, жителей 160, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
666785Абубакировосело51°52'00"57°58'00"M-40-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Хайбуллинский муниципальный район, Сельское поселение Федоровский сельсовет
80655450106с Абубакировосело