село Предместье, село Предместье, Ковельский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Предместье

Ковельский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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850. Предместье, село бывшее владельческое, при реке Турии, дворов 76, жителей 400, церковь православная, школа
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