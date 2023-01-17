деревня Корма, деревня Корма, Узденский район, Минская область (на 2021) — Familio

Корма

Узденский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Дудичская волость
Корма 1, застенок1721307012
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Корма 3, застенок2081307012
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Корма 4, застенок2441307012
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Корма 5, застенок4351807012
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Корма 7, застенок1321307012
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Корма 8, застенок1941307012
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Корма 9, застенок1921307012
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Узденский район, Озерский сельсовет
д Корма89

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Узденский район, Дещенский сельсовет
д. Корма146
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