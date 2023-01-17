Корма
Узденский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Корма 1, застенок1721307012Показать скан
Корма 3, застенок2081307012Показать скан
Корма 4, застенок2441307012Показать скан
Корма 5, застенок4351807012Показать скан
Корма 7, застенок1321307012Показать скан
Корма 8, застенок1941307012Показать скан
Корма 9, застенок1921307012Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Корма89
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Корма146