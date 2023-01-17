село Николаевка, село Николаевка, — Familio

Николаевка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Сартанская волость
452. Ново-Николаевка, деревня бывшая волонтеров легиона Императора Николая 1-го, при реке Кальмиусе, дворов 60, жителей 450, школа

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Павлопольская волость
2942Николаевский посел., Павлопольской волости, при реке Калмиусе72258230239Сельское правление, 2 ветр. мел.2009012

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6307Миколаївкаселор-н Бойківськийсільрада Луківська
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