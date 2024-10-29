Дубровка
Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)
- Статус
- не существует
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
71383ДубровкапоселокСтрелецкийрк. ЯдренкаВсего: 5. Крестьянского типа: 5.10142457.66.45.4Мценск, М.-К. ж. д. : 6,4 км.п.-т. о. Мценск: 6,4 км.—