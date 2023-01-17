посёлок Баксары, посёлок Баксары, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Баксары

Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Кривинская волость
Баксарская д., при оз. Баксарах, на прос. дор.4159020101434
Разъезд Баксары, Сибир. жел. дор.39010710221

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Лебяжьевский район
317708Баксарыпст55°16'00"66°45'00"N-42-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Лебяжьевский муниципальный район, Сельское поселение Нижнеголовинский сельсовет
37618444106п Баксарыпоселок
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