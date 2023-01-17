село Битень, село Битень, Волинська область (на 2018) — Familio

Битень

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Голобская волость
743. Бытень, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 368, церковь православная, питейный дом, ветряная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3120Битеньселор-н Ковельськийсільрада Радошинська
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