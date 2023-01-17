Гяняй
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Гене 1-е, д., жит. 60 (34 м. 26 ж.), дес. 65, у. гор. и ст. кв. 26 в., вол. пр. 6 в., ст. ж. д. Евье 13 в.
Гени 2-е, д., жит. 54 (29 м. 25 ж.), дес. 115, раз. см. пред.
Гени 3 е, д., жит. 34 (18 м. 16 ж.), дес. 64, раз. см. пред.
Гени 4-е, д., жит. 13 (5 м. 8 ж.), дес. 48, раз. см. пред.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Genių k.