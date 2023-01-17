Населенное место

Гене 1-е, д., жит. 60 (34 м. 26 ж.), дес. 65, у. гор. и ст. кв. 26 в., вол. пр. 6 в., ст. ж. д. Евье 13 в.

Гени 2-е, д., жит. 54 (29 м. 25 ж.), дес. 115, раз. см. пред.

Гени 3 е, д., жит. 34 (18 м. 16 ж.), дес. 64, раз. см. пред.