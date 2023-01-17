село Покровское, село Покровское, Полтавська область (на 2018) — Familio

Покровское

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2999Портянки, с. вл. и казач.при р. Псле305105501542
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Барановская волость
647. Портянки, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 102, жителей 670, церковь православная, кзн., 10 вЬтр. млнц.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46205Покровськеселор-н ШишацькийШишацька селищна об'єднана територіальна громада
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