село Коркино, село Коркино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Коркино

Упоровский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3495Коркинское, с. каз.при р. Тоболе.7650134291334Церковь православная 1. Торжки: 8 июля и 6 ноября.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Коркинская волость
Дугина д., при р. Тоболе, на зем. тр.3508011504
Коркинское с., при р. Тоболе, на зем. тр.350808041

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Упоровский район
191754Коркиносело56°05'65°56'O-41-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Упоровский муниципальный район, Коркинское сельское поселение
71650430101с Коркиносело
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