село Кашперовка, село Кашперовка, Київська область (на 2018) — Familio

Кашперовка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Таращанский уезд, Кашперовская волость
1110. Кашперовка, село бывшее владельческое, при речке Роське, дворов 283, жителей 1850, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, пи Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Таращанский уезд, Кашперовская волость
Кашперовка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11578Кашперівкаселоцентр сільської радир-н Тетіївськийсільрада Кашперівська
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