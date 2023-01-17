посёлок Воронова Гута, посёлок Воронова Гута, Злынковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Воронова Гута

Злынковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2447Ворон (Воронова Гута), хут. вл.при рч. Вороне.20104139Завод винокуренный.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Злынковский район
69302Воронова Гутапосёлок52°23'с.ш.31°52'в.д.N-36-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Злынковский муниципальный район, Щербиничское сельское поселение
15623437116п Воронова Гутапоселок
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