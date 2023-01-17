имение Хорошевичи, имение Хорошевичи, Подороская волость, Волковыский уезд (на 1905) — Familio

Хорошевичи

Подороская волость, Волковыский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Подороская волость
ХорошевичиСело-усадьба19313232Подороск
ХорошевичиИмение50313123Подороск
ХорошевичиИмение18312228Подороск
Волковыский уезд, Подоровская волость
ХорошевичиИмение20312828Подороск
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