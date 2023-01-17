село Бобулешты, село Бобулешты, Коммуна Гура Каменчий, Флорештский район (на 2017) — Familio

Бобулешты

Коммуна Гура Каменчий, Флорештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
826Бобулешты (Перепетка), с. вл.при р. Ноуте.3755153130Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Флорештская волость
590. Бабулешты, село царан, при реке Реуте, дворов 50, жителей 312, церковь православная (без богослужения)

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Флорештский район, Коммуна Гура Каменчий
БобулештьBobuleşti
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