село Воронино, село Воронино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Воронино

Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7763Воронино, с. вл.при прудах.23162381117Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Дубровская волость
264. Воронино, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 137, 2 церкви православных, часовня, кирпичный завод

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Дубровская волость
с. ВорониноII. Воронинское общество57419Воронинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ростовский район
3756Ворониносело57°08'с.ш.39°07'в.д.O-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, Петровское сельское поселение
78637441111с Ворониносело
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