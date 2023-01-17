село Ярославка, село Ярославка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Ярославка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Мокрокалигорская волость
481. Ярославка (Сучок), село бывшее владельческое, при речках Толмаче и Липянке, дворов 109, жителей 750, церковь православная, питейный дом, вод. и 4 ветр. млнц.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Звенигородский уезд, Мокро-Калигорская волость
Ярославка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27993Ярославкаселоцентр сільської радир-н Шполянськийсільрада Ярославська
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