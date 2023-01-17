агрогородок Улла, агрогородок Улла, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Улла

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Улльская волость
194. Улла, местечко бывшее владельческое, при реке Двине, дворов 101, жителей 549, волостное правление (уездный город в 43 верстах), 3 церкви православных, церковь римско Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Улльская волость
1УлламестечкоУллянка и Западная Двина - рекиУлльского, православногоУлльскому обществу389

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
п Улла1069

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
аг. Улла455
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