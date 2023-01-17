деревня Полужье, деревня Полужье, Кореличская волость, Новогрудский уезд (на 1909) — Familio

Полужье

Кореличская волость, Новогрудский уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Кореличская волость
511. Полужье, село бывшее владельческое, при речке Невде, дворов 44, жителей 380, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Кореличская волость
Полужье, деревня586754123185
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Полужье, имение2214123185
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Полужье, фольварок914123185
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