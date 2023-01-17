селение Елисаветовка, селение Елисаветовка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886) — Familio

Елисаветовка

Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
селение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1697Елисаветовка (Татарка), сел. каз.при рч. Татарке.323229311151138
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Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Елисаветовская (2-я) волость
487. Елисаветовка (Татарка), село бывшее государственное, при речке Татарке, дворов 372, жителей 2120, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православ Показать все
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