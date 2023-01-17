Перехваткино
город областного значения Чкаловск, Нижегородская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
713Перехваткино, д. вл.при рч. Троче.3333133947Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1239. Перехваткина, деревня бывшая владельческая, дворов 18, жителей 90, 3 клеев. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
104304Перехваткинодеревня56°42'43°13'O-38-111