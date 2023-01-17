село Верхняя Салмовка, село Верхняя Салмовка, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Верхняя Салмовка

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
473Верхняя Салмовка, д. каз.при рч. Шайборе (Вшивке).221568223217Мечетей магометанских 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Трехсвятская волость
303. В. Силмовка, деревня бывшая государственная, при речке Иссе, дворов 78, жителей 484, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
47888Верхняя Салмовкасело53°54'44°41'N-38-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Каменно-Бродский сельсовет
56626413106с Верхняя Салмовкасело
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