деревня Полковая, деревня Полковая, Лавровская волость, Тамбовский уезд (на 1911) — Familio

Полковая

Лавровская волость, Тамбовский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2881Полковая (Полковые Выселки), д. каз.при рч. Бычке.7015155848
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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Лавровская волость
деревня Полковые Выселки«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.6417
деревня 2 е Полковые Выселки«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.6518
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