Новомихайловское
Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7833Михайловка (Новомихайловское, Михайловское), с. вл.при ррч. Телятинке и Страховке.251063326Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
410. Ново-Михайловское, село бывшее владельческое, дворов 14, жителей 86, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа. В 3 верстах — цер Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
109Михайловка (она-же Ново-Михайловка)Деревня25175662
115Ново-МихайловскоеПоселок25341
116Ново-Михайловское (Остроги тож)Сельцо25454
117Ново-МихайловскоеСело2561419Церковь, богадельня, земская школа, ярмарка 16 августа, казен. вин. лавка, бакалейная лавка.
118Ново-МихайловскоеУездная богадельня2511223
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177327Новомихайловскоедеревня54°22'00"31°37'00"N-36-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66627460101д Новомихайловскоедеревня