деревня Новомихайловское, деревня Новомихайловское, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Новомихайловское

Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7833Михайловка (Новомихайловское, Михайловское), с. вл.при ррч. Телятинке и Страховке.251063326Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Ново-Михайловская волость
410. Ново-Михайловское, село бывшее владельческое, дворов 14, жителей 86, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа. В 3 верстах — цер Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Ново-Михайловская волость
109Михайловка (она-же Ново-Михайловка)Деревня25175662
115Ново-МихайловскоеПоселок25341
116Ново-Михайловское (Остроги тож)Сельцо25454
117Ново-МихайловскоеСело2561419Церковь, богадельня, земская школа, ярмарка 16 августа, казен. вин. лавка, бакалейная лавка.
118Ново-МихайловскоеУездная богадельня2511223

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Монастырщинский район
177327Новомихайловскоедеревня54°22'00"31°37'00"N-36-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Монастырщинский муниципальный район, Новомихайловское сельское поселение
66627460101д Новомихайловскоедеревня
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