село Золотаревка, село Золотаревка, Ипатовский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Золотаревка

Ипатовский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
96Поселок Ивановский (3олотарева).при той же речьке.82131малороссыправославные
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Ипатовский район
87908Золотаревкасело45°39'42°32'L-38-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Ипатовский
7714000206с Золотаревка#Н/Д
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