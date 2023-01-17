деревня Никольское, деревня Никольское, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Никольское

Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
445Никольское, д. каз.при ррч. Очаковской, Раменке и Тропаревке.171473233267
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Троицко (Троице)-Голенищевская волость
118. Никольское, деревня бывшая государственная, при речке Роменке, дворов 80, жителей 524

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость
Дер. Никольская105Московско-Брянская железная дорога, разъезд 11 верста. 2130Земское училище.
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