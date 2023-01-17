село Курманы, село Курманы, Сумська область (на 2018) — Familio

Курманы

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
4161Курманы, с. вл.при р. Суле.2523246828890Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Курмановская волость
990. Курманы, село бывшее владельческое, при реке Суле, дворов 291, жителей 1949, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, школа, 4 питейны Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Курмановская волость
1.0Курманы селоКурмановское крестьян собственников23

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21562Курманиселоцентр сільської радир-н Недригайлівськийсільрада Курманівська
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