деревня Горестницы, деревня Горестницы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Горестницы

Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1014Горестицы, д. удел.при колодце.805045168160Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Старопольская волость
159. Горестица, деревня бывшая удельная, при озере Сомре, дворов 46, жителей 347, часовня, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Старопольская волость
Горестицы д.725 стан17182 участок38почтовое отделение Осьмино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лужский муниципальный район
24706Горестницыдеревня58°55'28°48'O-35-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение
41633448136д Горестницыдеревня
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