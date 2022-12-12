деревня Большая Пустошка, деревня Большая Пустошка, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большая Пустошка

Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
3038Пустошка, поч.при рч. Пустошке.10464434143Завод дегтярный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Тоншаевская волость
1055. Пустошка, починок бывший государственный, при речке Пустошке, дворов 20, жителей 120, 3 дегтярных завода

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Тоншаевская волость
Пустошка д.рч. Пустошка108372381031172201 ветр. м.плотники
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Тоншаевский район
18901Большая Пустошкадеревня57°32'47°08'O-38-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный район, Сельское поселение Ложкинский сельсовет
22653412136д Большая Пустошкадеревня
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