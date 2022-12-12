Большая Елань
Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1027Покровское (Большая Елань), с. вл.при рч. Еланке.6749115378401Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
501. Б. Елань (Покровское), село бывшее владельческое, при речке Ушне, дворов 96, жителей 649, церковь православная, кирп. сар.
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Елань, Черемышевской см. с. Елань БольшаяПоказать скан
с. Елань Большая, Черемышевскойрусские720Показать скан
с. Покровское, Черемышевскойсм. Елань БольшаяПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159033Большая Еланьдеревня55°53'49°37'N-39-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Ямашурминское сельское поселение
92622485106д Большая Еланьдеревня
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