деревня Большая Елань, деревня Большая Елань, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большая Елань

Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1027Покровское (Большая Елань), с. вл.при рч. Еланке.6749115378401Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Черемышевская волость
501. Б. Елань (Покровское), село бывшее владельческое, при речке Ушне, дворов 96, жителей 649, церковь православная, кирп. сар.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Черемышевская волость
с. Елань, Черемышевской см. с. Елань Большая
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с. Елань Большая, Черемышевскойрусские720
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с. Покровское, Черемышевскойсм. Елань Большая
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Высокогорский район
159033Большая Еланьдеревня55°53'49°37'N-39-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Ямашурминское сельское поселение
92622485106д Большая Еланьдеревня
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