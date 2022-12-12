Малая Плавица
Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2965Малая Плавица (Филипово, Бухвотово), д. вл.при р. Плавице.4520106070Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1097. Плавица (Студенские Выселки), при речке Плавице, дворов 74, жителей 702
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
78968Малая Плавицадеревня52°09'00"40°20'00"N-37-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42612472131д Малая Плавицадеревня