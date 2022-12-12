деревня Борок, деревня Борок, Советский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Борок

Советский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
17305Борок, д. уд.при рч. Пижме.622044189219Удельный приказ. Сельское училище. Земская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Водозерская волость
1453. Борок, деревня бывшая удельная, при речке Пижме, дворов 67, жителей 519, волостное правление (уездный город в 65 верстах), школа, 2 лавки. В ¼ версты — церковь прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Советский район
27949Борокдеревня57°36'48°40'O-39-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение
33636440106д Борокдеревня
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