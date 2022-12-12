Петровское
Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1161Петровское, с. вл.при пруде.231555235248Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1491. Петровское, село бывшее владельческое и государственное, дворов 84, жителей 485, 2 церкви православных, лавка, 3 конт. для разд. бумажн. тов.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Петровское 206станция Ашитково. 12115Земское училище, контора раздачи основ крестьянина Н. Н. Шинкова.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
305856Петровскоесело55°19'с.ш.38°33'в.д.N-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46606413201с Петровскоесело