село Петровское, село Петровское, Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Петровское

Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Бронницкий уезд
1161Петровское, с. вл.при пруде.231555235248Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Бронницкий уезд, Чаплыженская волость
1491. Петровское, село бывшее владельческое и государственное, дворов 84, жителей 485, 2 церкви православных, лавка, 3 конт. для разд. бумажн. тов.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Чаплыжинская волость
Село Петровское 206станция Ашитково. 12115Земское училище, контора раздачи основ крестьянина Н. Н. Шинкова.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Воскресенский район
305856Петровскоесело55°19'с.ш.38°33'в.д.N-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Воскресенский муниципальный район, Фединское сельское поселение
46606413201с Петровскоесело
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