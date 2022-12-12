Пуховичи
Пуховичский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
336. Пуховичи, местечко бывшее владельческое, при реках Свислочи и Цитовке, дворов 73, жителей 860, волостное правление, церковь православная, 3 синагоги, школа, ярмки, б Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пуховичи, имение44146332½Показать скан
Пуховичи, местечко222541846332—Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Пуховичи1825
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Пуховичи822