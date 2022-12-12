село Липки, село Липки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Липки

Захаровский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1938Липки, д. каз.при колодце.2415111346370
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Плахинская волость
739. Липки, деревня бывшая государственная, дворов 125, жителей 953, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Захаровский район
952Липкисело54°26'с.ш.39°16'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Захаровский муниципальный район, Добро-Пчельское сельское поселение
61604430106с Липкисело
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