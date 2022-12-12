Шубино
Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3456Шубина, дер.при р. Ирене.77103228318Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1222. Шубина, деревня бывшая государственная, при реке Мрени, дворов 103, жителей 546, часовня, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347114Шубинодеревня57°22'00"56°55'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630443156д Шубинодеревня