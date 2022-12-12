село Курозново, село Курозново, Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Курозново

Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2307Курознов (Курузново), с. вл.при р. Снове.401673208229Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Брахловская волость
606. Курознов, село бывшее владельческое, при речке Снове, дворов 69, жителей 371, церковь православная, школа, питейный дом, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Климовский район
68681Курозновосело52°28'с.ш.32°27'в.д.N-36-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Климовский муниципальный район, Плавенское сельское поселение
15628424121с Курозновосело
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