деревня Хаутаваара, деревня Хаутаваара, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Хаутаваара

Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Суоярвский район
151172Хаутаваарадеревня62°01'32°40'P-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Суоярвский муниципальный район, Вешкельское сельское поселение
86650410111д Хаутаваарадеревня
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