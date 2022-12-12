село Ступино, село Ступино, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ступино

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
301Ступино, с. каз. и вл.при р. Воронеже, озз. Розсошках, Напольном, Студеном и рч. Ивнице.3629107559649Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Березовская волость
7. Ступино, село бывшее владельческое и государственное, при реках Воронеже и Ивнице, дворов 214, жителей 1440, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
7784Ступиносело51°58'с.ш.39°23'в.д.M-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Ступинское сельское поселение
20643452101с Ступиносело
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