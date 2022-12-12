Ступино
Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
301Ступино, с. каз. и вл.при р. Воронеже, озз. Розсошках, Напольном, Студеном и рч. Ивнице.3629107559649Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
7. Ступино, село бывшее владельческое и государственное, при реках Воронеже и Ивнице, дворов 214, жителей 1440, церковь православная, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7784Ступиносело51°58'с.ш.39°23'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643452101с Ступиносело