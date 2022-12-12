село Шишкино, село Шишкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Шишкино

Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2330Знаменское (Шишкино), д. вл.при р. Становой Рясе.72240246203
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Снежетковская волость
953. Знаменское (Шишкино), сельцо бывшее владельческое, дворов 76, жителей 532

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Чаплыгинский район
79470Шишкиносело53°17'00"40°04'00"N-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, Сельское поселение Шишкинский сельсовет
42656484103с Шишкиносело
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