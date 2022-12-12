Ташкичу
Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
252Ташкичу (Кудайловская Пустошь), д. каз.при рч. Ашите.7030134504456Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
183. Кудайгулова (Ташкич), деревня бывшая государственная, при речке Ашите, дворов 108, жителей 956, мечеть, школа, 2 лавки
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Кудайгулова Пустошь, Мамсинск.татары842Показать скан
Ташкич, Мамсинскойсм. Кудайгулова Пустошь.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189900Ташкичусело56°21'49°43'O-39-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92612480116с Ташкичусело
1 из 2