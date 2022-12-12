Соколовка
Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1575Соколовка (Никольское), с. вл.при рруч. Соколовке и Гормалейке.4525195656727Церковь православная 1. Базар. Маслобоен 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
834. Соколовка, село бывшее владельческое, при речке Соколовке и Гармалейке, дворов 238, жителей 1546, церковь православная, школа, 10 лавок, 3 постоялых двора, красильня Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47926Соколовкасело53°54'45°40'N-38-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56653413126с Соколовкасело