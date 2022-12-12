село Соколовка, село Соколовка, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Соколовка

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1575Соколовка (Никольское), с. вл.при рруч. Соколовке и Гормалейке.4525195656727Церковь православная 1. Базар. Маслобоен 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Бело-Ключевская волость
834. Соколовка, село бывшее владельческое, при речке Соколовке и Гармалейке, дворов 238, жителей 1546, церковь православная, школа, 10 лавок, 3 постоялых двора, красильня Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47926Соколовкасело53°54'45°40'N-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Ильминский сельсовет
56653413126с Соколовкасело
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