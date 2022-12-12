завод Лаптева Овчаренко, завод Лаптева Овчаренко, Города и пригородные поселения (на 1882) — Familio

Лаптева Овчаренко

Города и пригородные поселения (на 1882)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
завод
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Города и пригородные поселения
22Лаптева, капит., и Овчаренко, крестьян., кирпичн. заводтам же, к востоку от завода Хомякова22115великороссыправославныеКирпичных заводов 2
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