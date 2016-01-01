посёлок городского типа Гулрыпш, Гулрыпшский район (на 2016) — Familio

Гулрыпш

Гулрыпшский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Гәылрыҧшь, გულრიფში
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гульрипшский район
село Нижний Гульрипш2203230

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гулрыпшский район
пгт. Гулрыпш230000

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