посёлок Первомайское, посёлок Первомайское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Первомайское

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
40873Первомайскоепосёлок55°32'с.ш.37°10'в.д.N-37-015
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