деревня Турово, деревня Турово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Турово

Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Новоржевский уезд
4721Турово, погост.при рч. Льсте.22248482Церковь православная. Волостное правление. Училище. Торжки: в день св. Троицы и 8 сент.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Туровская волость
184. Турово, село бывшее государственное, при реке Льсте, дворов 24, жителей 158, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, 4 ярмарки, 3 лав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Бежаницкий район
55268Туроводеревня56°59'с.ш.29°40'в.д.O-35-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Бежаницкий муниципальный район, Бежаницкое сельское поселение
58604415676д Туроводеревня
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