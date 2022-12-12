деревня Степы, деревня Степы, Жлобинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Степы

Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Степская волость
164. Новые Степы, село бывшее владельческое, при реке Алее, дворов 18, жителей 166, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа. В 5 вер Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Степская волость
Степы Новые, имение911192451
Показать скан
Степы, село29039119545
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Жлобинский район, Щедринский сельсовет
д Степы379

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Жлобинский район, Щедринский сельсовет
д. Степы189
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close