село Доскино, село Доскино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Доскино

Богородский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
153Доскино (при нем выселок), с. вл.при рч. Пыре.252557228262Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Доскинская волость
31. Большое Доскино, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 73, жителей 546, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 2 куз Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Богородский район
17659Доскиносело56°10'43°45'O-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Сельское поселение Доскинский сельсовет
22607416101с Доскиносело
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