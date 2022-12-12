деревня Белышиха, деревня Белышиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Белышиха

Шарьинский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
3101Белышиха, д.при рч. Игошихе.15½21½124344
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Печенкинская волость
1040. Белышиха, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 104, волостное правление (уездный город 15½ в.), школа. В 18 верстах — паточн. зав. В 19 верстах — виноку Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Печенкинская волость
Белышиха д., ш.рч. ИгошихаНик.-Сем.16341536992161рогожный
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Шарьинский район
354602Белышихадеревня57°57'00"45°39'00"O-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Шарьинский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
34648412131д Белышихадеревня
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