город Василевичи, город Василевичи, Речицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Василевичи

Речицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Василевичская волость
691. Василевичи, село бывшее государственное, при реке Ведриче, дворов 166, жителей 1057, волостное правление, церковь православная, еврейский молитвенный дом, школа, лав Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Василевичская волость
Василевичи, село2564460322547
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Речицкий район
г Василевичи3923

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Речицкий район
г. Василевичи1714
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