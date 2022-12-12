Василевичи
Речицкий район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
691. Василевичи, село бывшее государственное, при реке Ведриче, дворов 166, жителей 1057, волостное правление, церковь православная, еврейский молитвенный дом, школа, лав Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Василевичи, село2564460322547—Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Василевичи3923
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Василевичи1714